Italia, Mancini: “Ammetto che sarà durissima vedere i Mondiali in tv”

Roberto Mancini , Commissario Tecnico della Nazionale Italiana , ha parlato a Macerata, in occasione dell'Overtime Festival. Mancini, in particolare, si è soffermato sugli imminenti Mondiali in Qatar , che partiranno a metà novembre, e, naturalmente, sulla mancata qualificazione della nostra Italia alla kermesse iridata.

"Il prossimo mese per gli italiani non sarà semplice, vedere i Mondiali senza l’Italia sarà durissima. Lo è in modo particolare per me e lo staff tecnico, forse meno per i calciatori che hanno ripreso a giocare e hanno smaltito in parte questa delusione. Starò meglio solamente quando saranno passati i Mondiali ma ammetto che sarà durissima vederli in televisione", le parole del C.T. azzurro.