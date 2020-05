Italia, Mancini: “Faccio una promessa a Milano e Bergamo”

ULTIME NEWS – La promessa di Roberto Mancini: “Per ricordare le vittime, così come per celebrare tutti i protagonisti di questa lunga e ancora difficile lotta alla pandemia, la Nazionale sarà a Bergamo e Milano, quando le condizioni consentiranno di riaprire gli stadi, per testimoniare la solidarietà degli Azzurri“.

Il Commissario Tecnico dell’Italia ha rilasciato un’intervista a Think Magazine “Riparte l’Italia”. Oltre alla promessa di giocare a Bergamo e Milano con la Nazionale, ha parlato di ripresa del campionato: “Credo sia molto importante che si possa tornare a giocare, a cominciare dalla Serie A, per cercare di divertire di nuovo tutti gli appassionati ed i tifosi, contribuendo così a risollevare lo spirito del Paese“.

"Penso che non dimenticheremo mai questo periodo – ha affermato Mancini – con le sue tragedie e le sue sofferenze, anche io ho perso un amico di infanzia che lavorava come volontario alla Croce Rossa, ma al tempo stesso ritengo che oggi sia arrivato il momento per tornare, con tutte le attenzioni che dobbiamo rispettare, ad una vita normale".