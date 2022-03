Italia, Mancini: “Questa è la più grande delusione della mia carriera”

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha parlato a 'RaiSport' dopo Italia-Macedonia del Nord, partita dei playoff per i Mondiali di Qatar 2022

Su cosa è cambiato rispetto a otto mesi fa: "La vittoria dell'Europeo è stata strameritata e poi dall'Europeo in poi la fortuna, che ci aveva accompagnato in estate, si è trasformata in sfortuna. Quando si perde e si va fuori bisogna anche soffrire. Ci sono state due situazioni che normalmente non accadono, con una soltanto saremmo stati al Mondiale. Stasera sembra una partita fatta apposta. Mi dispiace molto per i giocatori".