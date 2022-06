Italia, Gravina: “Ripescaggio? Siamo fuori, non prendiamoci in giro”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato delle possibilità che l'Italia venga ripescata per i Mondiali e della partita di stasera

"Voglio aprire un discorso su un tema, ovvero il ripescaggio per i Mondiali, questo ci sta rendendo meno credibili. L’Italia è fuori dal Mondiale, abbiamo perso in campo e pensare a un ripescaggio è un prenderci in giro e non essere credibili. Dimissioni? Vorrei far capire che un atto del genere avrebbe portato conseguenze negative, pensate davvero che l’abbandono mio e di Mancini avrebbe generato effetti positivi? Amo affrontare i problemi e me ne assumo le responsabilità. E' una fase delicata, dobbiamo ricostruire la nostra credibilità".