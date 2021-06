Italia, Donnarumma: “Record di Zoff? Ho superato una leggenda”

Gianluigi Donnarumma ha parlato del record di Dino Zoff battuto con la Nazionale. Queste le sue dichiarazioni dopo Italia-Austria

Gianluigi Donnarumma ha parlato del record di Dino Zoff battuto con la Nazionale. Queste le sue dichiarazioni, ai microfoni di 'Sky Sport', dopo Italia-Austria: "Abbiamo sofferto, sapevamo che c'era da soffrire e siamo stati bravi perché così si cresce e questa partita ci aiuta nel corso delle prossime. Il record di Zoff? Ho superato una leggenda, sono emozionantissimo e faccio tutto per la squadra, il resto viene dopo. Superando questo record, di Dino Zoff, è incredibile. La dedica è per la mia fidanzata e la mia famiglia. Meglio il Belgio o il Portogallo? Non lo so, vediamo".