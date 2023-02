Italia, Chiellini: “Dura guardare il Mondiale. Obiettivo mancato”

Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles FC, ed ex Juventus, ha parlato dei Mondiali non giocati con l'Italia

Emiliano Guadagnoli

Giorgio Chiellini, difensore dei Los Angeles FC, ed ex Juventus, ha parlato dei Mondiali non giocati con l'Italia. Ecco le sue parole a The Ahtletic.

Sui Mondiali da casa: "Ho visto alcuni momenti salienti, ma quasi mai le partite per intero, a parte la finale e la prima degli USA contro il Galles. Ero ancora in America, per quello l'ho vista. È stato difficile non essere al Mondiale perché essere lì era un grande obiettivo".

Sull'esperienza a LA: "Sarebbe stata una bella esperienza, ma cerco di cambiare le cose negative e guardarle in modo più positivo. Fallire la qualificazione al Mondiale mi ha fatto decidere di venire a Los Angeles per una nuova sfida, ed è stata un'esperienza indimenticabile per me".

