Italia, Bucciantini: “Per me Tonali deve giocare, in mediana servono chili”

Marco Bucciantini , noto opinionista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato dell' Italia di Roberto Mancini , che ha perso contro l' Inghilterra nella prima partita di qualificazione ad Euro 2024 . A suo dire a centrocampo agli azzurri servono più chili e Sandro Tonali sarebbe pronto per giocare, dal momento in cui il suo ingresso contro l'undici di Gareth Southgate si è sentito. Di seguito le sue parole a riguardo.

Italia, le parole di Marco Bucciantini su Sandro Tonali

"Al centrocampo Barella, Jorginho e Verratti mancano un po' di chili, è un centrocampo pensato con grande coraggio per dominare il gioco. Quando però hai davanti una nazionale più forte, siamo troppo leggeri. Abbiamo fatto meglio per esempio quando sono entrati Cristante e Tonali. Serve cambiare qualcosa, per me ad esempio in questo momento Tonali è un giocatore che in Nazionale deve giocare".