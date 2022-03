Italia, Adani: “La Lega Serie A non ha fatto nulla per aiutare la Nazionale”

Il commentatore sportivo Daniele Adani ha puntato il dito verso la Lega Serie A, rea di non aver aiutato l'Italia in vista dei playoff Mondiali

Il commentatore sportivo Daniele Adani ha puntato il dito verso la Lega Serie A, rea di non aver aiutato l'Italia in vista dei playoff per i Mondiali in Qatar 2022. Si era infatti parlato di un possibile stop del campionato per permettere a Roberto Mancini di preparare al meglio la sfida contro la Macedonia. Ma così non è stato.