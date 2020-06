Inzaghi si complimenta con Gattuso: “Momento particolare per lui”

NEWS CALCIO – Dopo tanti anni trascorsi insieme nel Milan da (straordinari) calciatori, Gennaro Gattuso e Filippo Inzaghi sono diventati allenatori. Grandi allenatori, che stanno facendo vedere ormai da qualche anno ottime cose.

Il messaggio di Inzaghi per Gattuso e il primo trofeo (Coppa Italia) vinto da allenatore: “Sono contentissimo per Rino per il suo primo trofeo in una piazza così importante e poi perché per lui è un momento particolare. La Juve – ha rilasciato ai colleghi del Corriere dello Sport – è una squadra forte e il Napoli è venuto fuori e ha meritato la vittoria anche se ai rigori è sempre una lotteria”.

