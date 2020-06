Inzaghi: “Milan, spero che resti Maldini. Sul mio anno da allenatore …”

MILAN NEWS – Filippo Inzaghi, ex attaccante rossonero dal 2001 al 2012 (con 126 gol in 300 gare), nonché tecnico del Milan nella stagione 2014-2015, oggi siede sulla panchina del Benevento, in Serie B, ma non ha mai dimenticato i colori del Diavolo. Intervenendo ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Inzaghi ha parlato così di Paolo Maldini:

“Mi auguro che Maldini possa continuare a lavorare perché è la persona giusta per risollevare il Milan”. Per quanto riguarda la sua esperienza sulla panchina milanista, Inzaghi ha affermato: “Un allenatore deve sempre crescere e imparare, nelle vittorie e nelle sconfitte, guardando tutti e imparando da tutti. Quella stagione al Milan mi ha dato la convinzione di poter fare l’allenatore”.

"Era un anno difficile, come lo sono stati quelli successivi e s'è visto infatti cosa è successo a quelli venuti dopo di me", ha concluso Inzaghi.