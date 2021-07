Inzaghi: “In Champions tiferò per il Milan: Giroud la conosce …”

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi ha parlato di Milan e di Champions League: "Tiferò per loro e per Simone".

Riccardo Varotto

Filippo Inzaghi ha rilasciato una bellissima intervista a La Gazzetta dello Sport e ha parlato di calcio in generale, senza dimenticare il Milan. Parlando del ritorno dei rossoneri in Champions League, l'ex numero 9 si emoziona ricordando le due volte nelle quali ha alzato la "Coppa dalle grandi orecchie".

"Spero che quest'anno la Champions possa vincerla un'italiana dato che ci giocano sia il Milan che mio fratello. Il mio cuore è coinvolto grazie a Simone ed alla squadra di cui sarò tifoso per sempre". Poi aggiunge: "In quella competizione non bisogna mai pensare di essere favoriti, ma nemmeno di non avere chance; tutto può cambiare all'improvviso".

Quale squadra italiana avrà più chance di vincere l'ambito trofeo? Inzaghi risponde così: "Dopo la fine del mercato avremo un'idea più precisa. Il Milan sta facendo un mercato intelligente e ha comprato Giroud, il quale conosce l'Europa. La Juve con Locatelli aggiusterebbe il centrocampo e Cristiano Ronaldo nelle notti decisive è sempre presente; inoltre, penso che sia la stagione di Dybala. L'Atalanta mantiene sempre l'impianto base e cresce ogni anno, mentre l'Inter con Simone può fare bene: l'anno scorso mio fratello ha passato il girone con la Lazio, con i nerazzurri può fare meglio. Lukaku segnerà tanto anche in Champions".

Quali saranno le avversarie più temibili? "Il PSG sta comprando tutti e prendendo Donnarumma, ha il miglior portiere del mondo. In attacco ha tanta qualità. Anche il Bayern si riproporrà ad alti livelli con Nagelsmann, ma occhio al Real Madrid perché Ancelotti sa gestire bene i campioni e conosce la Champions. Il Barcellona è sempre più Messi-dipendente, ma i blaugrana non li metterei in prima fila. La Pulce sarà motivatissima dopo la vittoria della Coppa America con la sua Argentina. Il Manchester City sarà tra le favorite come sempre finché c'è Guardiola, Chelsea e United saranno mine vaganti".

Infine, Inzaghi ricorda con nostalgia le due Champions League vinte con la maglia del Milan: "Quella del 2003 resta davvero speciale avendo battuto l'Inter in semifinale e la Juventus in finale ai rigori. La Champions del 2006/2007 fu una sorpresa: ero in vacanza dopo aver vinto il Mondiale e sono dovuto correre a Milanello per i preliminari. L'avventura inizio con un gol a San Siro contro la Stella Rossa e si concluse con la doppietta al Liverpool in finale, che emozione".