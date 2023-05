Inter, Sneijder: “San Siro unico, qualificazione contro il Milan mai in dubbio”

Wesley Sneijder , ex giocatore nerazzurro, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' e tra le vare tematiche affrontato ha toccato anche quella relativa alla semifinale di Champions League tra Inter e Milan , durante la quale si trovava con Marco Materazzi in Curva Nord per sostenere la squadra. Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Wesley Sneijder

"Si sta benone, e si sta una favola pure in finale. Martedì è stata una serata magnifica, che non dimenticherò: non capita spesso di andare in una vera 'curva'. E poi San Siro in certe notti diventa unico: contro il Milan mi ha ricordato l'atmosfera della semifinale vinta contro il Barcellona 13 anni fa. Poi con il mio amico Materazzi, un 'pazzo' buono, è stato ancora più divertente. Una squadra da finale di Champions. Per organizzazione, intensità, qualità e profondità della rosa vale il top. Anche considerando l'andata, la qualificazione non è stata mai in dubbio. I tifosi devono essere orgogliosi e sognare. Se ci credi davvero, i sogni a volte si avverano!".