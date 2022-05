Inter, Skriniar: “Avevamo lo scudetto tra le mani, ma stagione positiva”

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, non ha nascosto i suoi rimpianti per non aver conquistato lo scudetto. Queste le dichiarazioni

Renato Panno

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, non ha nascosto i suoi rimpianti per non aver conquistato lo scudetto. Lo slovacco cita un paio di partite decisive in questo senso, tra cui il derby contro il Milan perso per la doppietta di Olivier Giroud. Queste le dichiarazioni rilasciate dal ritiro della sua Nazionale.

"Anche se non abbiamo vinto il titolo, siamo riusciti a vincere due trofei, la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo scudetto ce l'avevamo tra le mani, ma non siamo riusciti a gestire alcune partite. Penso per esempio al derby di ritorno che abbiamo perso in 3′ nonostante fossimo avanti 1-0 al 75′. Siamo stati la squadra migliore in quella gara, quindi quella sconfitta può darsi sia stata decisiva. Poi c'è stato il ko di Bologna, senza dimenticare il periodo tra febbraio e marzo quando abbiamo perso tanti punti. Alla fine, la stagione è stata bella perché siamo riusciti a vincere la Coppa battendo la Juventus. Futuro? Ho un contratto con l'Inter e sono contento a Milano".