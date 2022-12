Inter, Moratti: “Inzaghi ha una squadra forte a disposizione”

Sul calciomercato dell'Inter: "La squadra di Simone Inzaghi è già forte così e non mi aspetto nuovi acquisti a gennaio, non so chi potrebbe fare al caso dei nerazzurri ora. Il rinnovo del contratto in scadenza a Skriniar? Non lo so, dipende dalla società, vedremo cosa riuscirà a fare. Finora si è comportata bene, tenendo i calciatori forti e costruendo una squadra come si deve. L'Inter ha la possibilità di riprendersi in campionato, sarà una partita molto bella con il Napoli che è fortissimo. Poi i nerazzurri hanno ottime possibilità di passare il turno in Champions League contro il Porto, dipenderà anche dalla forma di Lukaku".