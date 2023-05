Inter, Moratti: “Vendicato il 2003. Non parliamo della finale però…”

Massimo Moratti, ex presidente nerazzurro, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al successo dell'Inter contro il Milan

Le parole di Massimo Moratti su Inter e Milan

Sulla semifinale vinta contro il Milan:"Sono state due partite che hanno dato luce a tutta la stagione. In futuro saranno soprattutto queste due gare contro il Milan ad essere ricordate. Poi non parliamo della finale, facciamo finta di niente. Queste due gare hanno dato ricordo e storia alla squadra di questa stagione: importantissime e bellissime, soprattutto i primi 20 minuti dell'andata, che sono stati decisivi non solo per i gol, ma per una tale superiorità che ha fatto nascere un grande complesso nel Milan".