Christian Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato del derby di Milano, partita della 24^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma sabato alle ore 18:00 a 'San Siro'. Lo ha fatto cercando di prevedere cosa potrà succedere durante la gara in esclusiva ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Vediamo, dunque, l'analisi di Vieri tematica per tematica.