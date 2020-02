Inter-Milan, Ibrahimovic: “Abbiamo smesso di crederci. È mancata fiducia”

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del derby di Milano, Inter-Milan, a ‘San Siro‘. Queste tutte le dichiarazioni di Ibrahimovic:

“Difficile spiegare. Primo tempo quasi perfetto, secondo totalmente al contrario. Nell’intervallo avevamo detto di stare attenti nei primi 15’ della ripresa. Ed abbiamo preso due gol. Da lì incontro in salita. Nel primo tempo abbiamo seguito tutto, tatticamente, quello che abbiamo fatto per tutta la settimana. Nel secondo tempo, dopo il primo gol la squadra ha perso la fiducia secondo me. Abbiamo smesso di giocare, senza fiducia e senza crederci. Nello spogliatoio che clima c’era? Quando perdi è difficile, soprattutto in un derby e, così. Giovedì c’è un’altra partita: la puntiamo sperando di recuperare bene dopo questa partita. Nel primo tempo abbiamo fatto pressing alto, loro non hanno creato niente. Preso il primo gol, abbiamo fermato il pressing, il gioco, non abbiamo fatto più girare il pallone. Dopo il secondo gol è caduto tutto … Manca esperienza di queste partite. Quando vinci 2-0, devi saper gestire. Soprattutto contro una squadra come l’Inter, ma nel primo tempo, non l’ho vista da secondo posto … Pensavo di più. Lo hanno dimostrato nel secondo tempo”.

Per il tabellino del derby della Madonnina tra i nerazzurri di Antonio Conte ed i rossoneri di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

