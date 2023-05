Inter-Milan, Di Canio: “Inzaghi è stato l’uomo in più dei nerazzurri”

Le parole di Paolo Di Canio al termine di Inter-Milan

"L'uomo in più dell'Inter è stato Simone Inzaghi, bravo a far crescere la squadra fino a questo punto di forma psico-fisica, ma è cresciuto anche lui. Si può crescere anche da allenatori: prima dava l'impressione di accontentare, non di scegliere. E finalmente una comunicazione da Inter: abbiamo fatto, non ho fatto. In finale poi ci è arrivato sempre meritando il passaggio del turno, complimenti". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>