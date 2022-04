Inter-Milan, Crespo: “Il Diavolo ha più da guadagnare per due motivi”

Hernán Crespo, ex attaccante di Milan e Inter, ha parlato del derby di Coppa Italia, ma anche di alcuni singoli rossoneri

Il finale di stagione passerà da Giroud? "E come potrebbe essere diversamente? Senza Ibra lì davanti tocca a Giroud fare la parte di Zlatan e trascinare i compagni ad un successo che sarebbe meritato. Parliamo di un vincente abituato a lasciare il segno nelle grandi sfide, lui è uno di quei calciatori che vivono per partite come questa. E per obiettivi come quelli del Milan di quest'anno".