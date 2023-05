Inter-Milan, Costacurta: “Il Diavolo non ha avuto voglia di aggredire”

Le parole di Alessandro Costacurta su Inter-Milan

"Da quello che ho percepito, il Milan ci ha messo tutto l'impegno necessario ma, come dicevo prima della partita, non ho visto le energie che servivano per ribaltare. Non c'era entusiasmo e voglia di andare ad aggredire, l'impegno c'è stato però non c'era fiducia". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>