Inter-Milan, Capello critico con Brahim Diaz: “Errore gravissimo”

Il Milan è stato eliminato dalla Champions League. I rossoneri non sono riusciti a recuperare i due gol di svantaggio subiti all'andata dall' Inter . La squadra di Stefano Pioli , però, ha avuto due ottime occasioni nel primo tempo, sui piedi di Brahim Diaz e Rafael Leao . Dell'errore dello spagnolo, ha parlato anche l'ex allenatore del Milan, Fabio Capello negli studi di Sky. Ecco le sue parole.

"Il peggiore è stato Brahim Diaz, quello è un calcio di rigore. Un errore gravissimo, un errore che poteva dare un volto diverso alla partita. Come calcia… Con il piatto, chi calcia con il piatto da lì si giustifica perché se tiri di collo puoi anche mandarla in curva".