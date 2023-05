Cannavaro: “Inter favorita, il Milan dovrà fare una grande partita”

Fabio Cannavaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del ritorno delle semifinali di Champions League Inter-Milan

Fabio Cannavaro , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport', soffermandosi sul ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Fabio Cannavaro su Inter-Milan

"Sicuramente vista la partenza dell'Inter, che forse nessuno si aspettava perché c'era tanta tensione, sono loro i favoriti adesso. Il Milan dovrà fare una grande partita per ribaltarla, sarà sicuramente una partita degna di una semifinale di Champions e dopo tanti anni fortunatamente un'italiana andrà in finale: che sarà Milan o Inter se la potrà giocare contro Real o City".