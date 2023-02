Inter-Milan, Braglia: “I nerazzurri hanno i favori del pronostico”

L'ex portiere Simone Braglia ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Inter-Milan, dando i nerazzurri come favoriti

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto alla trasmissione Maracanà di TMW Radio per parlare del derby tra Milan e Inter . A suo modo di vedere i nerazzurri sono ampiamente favoriti, sebbene abbiano le loro pecche e le loro difficoltà. Di seguito le sue parole.

"Oggi l'Inter ha il favore del pronostico. Ma l'Inter è un anno che sta facendo male, lo scorso anno lo ha perso l'Inter perché aveva la rosa più forte, come quest'anno. Ci si deve domandare perché è così distante dalla testa della classifica. L'Inter è squadra da partita secca ma il campionato non è così, c'è qualcosa che non funziona". La probabile formazione del Milan contro l'Inter >>>