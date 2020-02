Inter-Milan, Biasin: “Romagnoli ha sbagliato atteggiamento”

ULTIME NEWS MILAN – Fabrizio Biasin, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha commentato la prestazione di Alessio Romagnoli nel Derby. Il capitano rossonero si è perso Stefan De Vrij in occasione del momentaneo 3-2 dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni: “Romagnoli non ha giocato una grande partita soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Quando è calato Ibrahimovic, ed è normale per un 38enne, ci deve essere un capitano che prende per mano la squadra”. Intanto ecco l’opinione di Franco Ordine sul crollo del Milan nel secondo tempo, continua a leggere >>>

