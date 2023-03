Inter, Marotta: “Derby di Champions? Meglio se si giocasse a Istanbul”

Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter, ha parlato della possibilità di incontrare il Milan nei quarti di finale di Champions League

Daniele Triolo

Milan, Inter e Napoli si sono qualificate ai quarti di finale di Champions League. Tre italiane tra le prime 8 squadre in Europa: non accadeva dalla stagione 2005-2006.

Ora non si fa altro che parlare della possibilità di un derby nei quarti tra Milan e Inter, così come avvenuto, nell'annata 2002-2003, quella che portò il Diavolo a vincere la Champions a Manchester contro la Juventus; quella volta, però, avvenne in semifinale. Oppure nell'annata 2004-2005, quando la stracittadina arrivò proprio ai quarti del torneo.

Milan ai quarti di Champions, così Marotta sul possibile derby — A tal proposito Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. «La Dea è bendata .... Noi siamo contenti di essere arrivati fino a qui e vogliamo proseguire, non ci accontentiamo», ha detto il dirigente nerazzurro, che ha poi proseguito. «Derby? Sarebbe affascinante, emozionante, suggestivo: ne parlerebbero tutti, avrebbe un’esposizione mondiale, a Milano non si parlerebbe d’altro. Ma allora ancora meglio se questo derby si giocasse a Istanbul ... Per la finale! Quello sì che sarebbe storico. Ecco, mi piacerebbe molto dire al Milan: ci vediamo in finale».

«La cosa più importante però ora è aver riportato non solo l’Inter ma il calcio italiano dove merita di stare - ha aggiunto Marotta -. Dopo essere scesi nel ranking mancava questo ritorno in grande stile. Dopo l’Europeo vinto, la risalita dei nostri club è un grande spot. Peccato per la delusione mondiale, ma questa presenza compatta in Champions è una ripresa per il nostro sistema».

Marotta ha poi concluso sul tema derby di Champions: «Che l’urna ci regali come avversaria il Milan o un’altra delle 7, la cosa più importante è arrivare alle partite con uno stato di forma ottimale, senza infortunati. Perché in due gare ti giochi tutto e ancora più del blasone del tuo avversario conta come stai tu. L’Inter ha una rosa che le permette di guardare con ottimismo al futuro qualunque sia il prossimo avversario». Milan, Calabria da Cattelan: quante risate! Leggi qui >>>

