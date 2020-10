Inter, Marotta: “Bilancio in rosso? Ecco cosa diremo all’UEFA”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Il bilancio in rosso dell’Inter e le ‘giustificazioni’ da trovare con l’Uefa. Ecco le ultime dichiarazioni di Beppe Marotta. I nerazzurri chiuderanno il bilancio con una perdita che si aggirerà intorno ai 120/130 milioni di euro. L’anno scorso aveva chiuso a meno 48,3.

Le dichiarazioni del dirigente dell’Inter, Marotta, a Sky Sport: “Siamo in una situazione anomala non solo per la pressione degli impegni, ma proprio perché ogni società risente dei mancati introiti che servono sicuramente per dare un equilibrio alla propria gestione di bilancio. Per questo motivo – conclude Marotta sul bilancio dell’Inter – anche la UEFA, nella ripartizione, terrà conto di questa contrazione economica, ci saranno meno proventi ma questi proventi sono sempre importanti in un’economia più generale

