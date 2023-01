Lukaku, mano tesa a Ibrahimovic ma Milan snobbato: le sue parole

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha parlato anche di Zlatan Ibrahimovic, centravanti del Milan, in un'intervista a 'Sky'. Le sue parole

Daniele Triolo

Romelu Lukaku, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista in esclusiva ai microfoni di 'Sky Sport'. Tra i tanti temi toccati dal centravanti belga, anche quello del suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic.

Inter, le parole di Lukaku. Dichiarazioni anche su Ibrahimovic — Come si ricorderà, infatti, i due, un tempo compagni di squadra nel Manchester United, in Premier League, avevano litigato pesantemente sul prato di 'San Siro' durante un derby di Coppa Italia, esattamente il 26 gennaio 2021, partita poi vinta dai nerazzurri per 2-1.

Ecco, dunque, le parole di Lukaku su Ibrahimovic, attualmente al lavoro per il rientro in campo dopo l'operazione ai legamenti crociati del ginocchio sinistro subita lo scorso mese di maggio: "Gli auguro di tornare presto, non voglio vedere questi giocatori fuori per tanto tempo".

"Rispetto, ha vinto tantissimo in carriera". Stoccatina al Milan — "C'è sempre rispetto per quello che ha fatto in carriera, ha vinto tantissimo. Ha dato tanto all’Inter e ora sta dando tanto a quella squadra li", ha concluso Lukaku, tendendo, sì, la mano a Ibra, ma snobbando un po', di fatto, il nome e il blasone della squadra rossonera. Milan, preso il portiere per gennaio: ecco di chi si tratta >>>