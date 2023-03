Inter, Inzaghi: “Potevamo fare certamente di più in campionato”

Dopo che il Napoli ha perso nell'anticipo di venerdì in casa contro la Lazio e anche il Milan ha ceduto il passo alla Fiorentina , l' Inter ha invece trovato il successo contro il Lecce guadagnando punti sulle dirette concorrenti. In seguito al match, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando anche dei possibili rimpianti che può avere la squadra. Di seguito le sue parole.

Inter, le parole di Simone Inzaghi dopo il successo con il Lecce

«Chiaramente sì, potevamo fare di più in campionato. Ma in questi 18 mesi abbiamo anche fatto cose buonissime. Da qui alla fine abbiamo ancora tantissime partite e dobbiamo fare come stasera».