Inter, Lautaro Martinez: “Non puoi giocare a calcio se non sei motivato”

Sulla mancata lucidità: "Sicuramente così. Il maltempo e la pioggia erano per tutt'e due. Loro sono stati superiori a noi. Questa deve essere un'alterna per ricompattarci".

Su cosa è mancato: "L'approccio. Abbiamo avuto una bella settimana con le vittorie contro Udinese e Porto. Stavamo bene e oggi non abbiamo approcciato la partita come dovevamo. E' arrivata questa sconfitta, dobbiamo migliorare tanto perchè ora il Napoli è andato a +18 e dobbiamo rimanere lì. E' mancato approcciare la partita come si doveva. Anche nel secondo tempo abbiamo fatto tanta fatica, abbiamo avuto un paio di occasioni ma abbiamo giocato malissimo. Sono deluso dalla prestazione, ora dobbiamo recuperare energie e pensare al Lecce".

Se le energie spese con il Porto siano causa della sconfitta: "Secondo me no. Se non hai motivazioni, con questi club, non puoi giocare a calcio. L'approccio non è stato giusto, loro hanno fatto meglio di noi e quindi abbiamo perso la partita. Ora dobbiamo ricompattarci e preparare la gara col Lecce dove dobbiamo prendere i tre punti".