Inter, il figlio di Peppino Prisco: “Sorpasso al Milan una goduria”

Luigi Prisco, figlio dello storico dirigente dell'Inter Peppino, ha parlato del sorpasso al Milan in campionato e non solo. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Repubblica': "Come ho vissuto il sorpasso al Milan? Una goduria. Anche perché il Milan non ha mai vinto uno scudetto scavalcando l'Inter. L'ipotesi che Inter e Milan possano un giorno avere uno stadio di proprietà condiviso mi spaventa. Legheremmo le nostre sorti l'una all'altra, ci troveremmo a dover gioire dei risultati positivi del Milan. Peppino, che fra sei mesi avrebbe compiuto cent'anni, sarebbe d'accordo con me. Faccio la mia proposta, che sarebbe anche sua: San Siro resti all'Inter e il Milan si faccia lo stadio a Saronno. Con tutto il rispetto per Saronno".