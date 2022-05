Inter, Farris: “Stagione super positiva. Scudetto l’anno prossimo? Siamo lì”

Massimiliano Farris, allenatore in seconda dell'Inter, ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa. Scudetto l'anno prossimo? La risposta

Massimiliano Farris , allenatore in seconda dell'Inter, ha fatto un bilancio della stagione appena trascorsa. Scudetto l'anno prossimo? Questa la risposta affidata a 'Radio Sportiva'.

Sul riposo post stagione: "C’è bisogno di tanto riposo dopo una stagione del genere, giusto staccare un po’ per rigenerarsi sul piano fisico e mentale. Credo che Simone non abbia staccato neanche una settimana, è iper perfezionista, avrà dedicato qualche ora alla famiglia per poi reimmergersi completamente nel lavoro".