Eto’o: “Arrivai all’Inter per la Champions. Lo scambio con Ibrahimovic…”

Samuel Eto'o , ex attaccante dell' Inter , ha parlato dello scambio tra lui e Zlatan Ibrahimovic . Ecco le sue parole a BeIN Sports e riportate da fcinter1908.

"Mi ha dato un'opportunità per la quale gli sarò sempre riconoscente, quella di entrare ancora di più nella storia del calcio. Ha permesso all'Inter di fare l'affare più bello della sua storia. Lo scambio con Zlatan Ibrahimovic è stato il più bello della storia del calcio. Quando sono arrivato all'Inter, ho detto a papà Massimo Moratti: 'Dammi due anni e ti darò la Champions'".

Su Mourinho: "E' lontano da tutto quello che la gente dice di lui. Sapevate perché lo amavamo tanto? Perché era sempre sincero con noi. Io da lui mi sono sempre sentito protetto, anche se sono rimasto in panchina un mese. Poi un giorno gli ho detto: 'José, Samuel non va in panchina'. E lui mi ha risposto: 'Ora ho il mio giocatore'. Lì è iniziato tutto".