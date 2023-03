Inter, Calhanoglu: “Mi vedo tra i primi cinque d’Europa nel mio ruolo”

Hakan Calhanoglu , centrocampista dell' Inter e per quattro stagioni ( 2017-2021 ) al Milan , ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ( LEGGI QUI LE SUE DICHIARAZIONI INTEGRALI ). Ecco, dunque, le parole del classe 1994 sul sentirsi sottovalutato, tra i migliori centrocampisti d' Europa , rispetto a Luka Modrić , Kevin De Bruyne , Casemiro e Pedri .

«Sì, mi sento sottovalutato - ha detto, sicuro, il numero 20 nerazzurro -. Non sono lontano dai nomi che ha citato, ho tutto per avvicinarmi a loro: per come sono cresciuto mi vedo tra i primi cinque d'Europa nel mio ruolo, lo dico con umiltà ma con consapevolezza. A volte, alcuni giocatori, che giocano per esempio in Premier League, in questo momento possono avere più visibilità ...».