Hakan Calhanoglu , centrocampista dell' Inter , ha parlato della prossima finale di Champions League contro il Manchester City a 'casa sua' (Istanbul in Turchia). Ecco un estratto delle sue parole rilasciate al sito UEFA.

Sul passaggio dal Milan all'Inter: "Ricordo il mio primo giorno all'Inter, quando arrivai dal Milan. Tutti sapevano che non era un passo facile per me, ma la socetà e i miei compagni mi hanno accolto benissimo, sono stato molto felice da subito qui".