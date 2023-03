Inter, Calhanoglu: “La mia miglior stagione. Voglio il derby in Champions”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter e per quattro stagioni (2017-2021) al Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Ecco, dunque, le dichiarazioni del classe 1994. in merito alla domanda 'sei il miglior Calhanoglu di sempre?'