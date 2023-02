Inter, Bonolis: “Sto particolarmente bene per il successo nel derby”

Le parole di Paolo Bonolis sul derby di Milano

"Quanto sono felice per il Derby? Sto particolarmente bene. E' stata una partita vinta sotto tutti gli aspetti. E' tutto lieto, fino ad ora. Ci sono cose per le quali stiamo ancora lottando, come la Coppa Italia e la Champions. Scudetto? In campionato concorriamo per un posto in Champions League; lo stesso discorso vale per la Roma, la Lazio ed il Milan. Onestamente, il Napoli dovrebbe perdere troppe partite e le altre dovrebbero vincerle tutte senza perdere mai. Insomma, diventa complicato. Aritmeticamente è ancora possibile, ma altamente improbabile. Do un 2% di possibilità ai nerazzurri di vincere questo Scudetto, o qualcosa del genere".