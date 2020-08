Inter-Bayer Leverkusen, Bosz: “Loro fortissimi, ma possiamo batterli”

ULTIME NOTIZIE INTER NEWS – Si gioca il quarto di finale d’Europa League, in gara secca, Inter-Bayer Leverkusen. Il tecnico dei tedeschi, Peter Bosz, presenta il match:

“Abbiamo visto in Italia e anche in Europa che l’Inter ha una squadra fortissima, ma noi abbiamo i mezzi per poterli battere. Dobbiamo far vedere una prestazione ottima senza fare errori, perché troppi errori con squadre così si pagano”.

L’Inter ha grandissimi giocatori in rosa – ha riferito Bosz – non dipenderà da Lukaku o da altri giocatori. Giochiamo contro l’Inter che ha tanti calciatori di esperienza che da tanto tempo si misurano a questi livelli. Ma anche noi siamo forti e con esperienza, per me sarà una partita interessante”.

