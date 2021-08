Inter, Adani: “Calhanoglu? Ha preso autostima, ha fiducia nei suoi colpi”

Il noto commentatore sportivo Lele Adani ha parlato dell'impatto super di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter. Il suo pensiero

Il noto commentatore sportivo Lele Adani ha parlato dell'impatto super di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Partiamo dai singoli, soprattutto i nuovi. Un gol e un assist per Dzeko, un gol e un assist per Calhanoglu. Ecco, il turco è rimasto sui valori visti nell'ultimo periodo al Milan. Non so se può essere il nuovo Luis Alberto di Simone Inzaghi, ma rispetto a qualche anno fa ha preso autostima, fiducia nei colpi che ha nel repertorio. Non sarà Eriksen nel controllo dei tempi di gioco, ma è più costante nella corsa".