Incocciati: “La maglia del Milan pesa, servono giocatori che sappiano portarla”

Come vede Modric? "Bisogna vedere all'età che ha, in un calcio come il nostro, come andrà. Potrebbe avere delle difficoltà oggettive. Per l'età non credo che possa reggere tutte le partite. Come nome può suscitare qualche emozione ma i tifosi del Milan sono abituati a grandi calciatori e non credo che possano essere ingannati solo dal nome di Modric. Quella maglia è una delle più importanti al mondo, è pesante e servono giocatori che sappiano portarla. Tempo fa tutto faceva sembrare che con questi fondi si potevano spendere cifre importanti, ma hanno dimostrato di avere una potenzialità inferiore. Il fallimento di questa idea è stato chiaro. Pur avendo disponibilità economiche, non stanno dimostrando di poter far fare il salto di qualità".