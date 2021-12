Incocciati: “Kessie? Approdare al Milan deve essere un punto d’arrivo”

L'ex calciatore del Milan Giuseppe Incocciati ha parlato della spinosa questione rinnovo di Franck Kessie. Questo il suo pensiero

Capitolo Kessie: il suo futuro ormai sarà lontano dal Milan? "E' da tanto che si parla di questa situazione, è ormai un anno che sta facendo un po' le bizze: sembra che voglia cambiare aria ma nel Milan nessuno può dettare legge, approdare in rossonero deve essere un punto d'arrivo. Certo, magari oggi nel calcio si fanno altri tipi di ragionamenti, il Milan negli anni scorsi ha perso un po' questo suo grande fascino".