Incocciati: “Il Milan potrà essere un pericolo per tutti. Su Hojlund …”

Redazione PM 22 agosto - 21:45

Mancano pochi giorni all'inizio della Serie A. È dunque tempo di pronostici e previsioni riguardo al campionato italiano. Beppe Incocciati è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracana' per dire la sua sul calciomercato e sulle prospettive della stagione del Milan. In riferimento ai rossoneri (e al Napoli), ha menzionato Rasmus Hojlund, che interessa a entrambe le squadre.

Incocciati su Hojlund e il Milan — Ecco cosa ha detto sull'attaccante danese, conteso da Milan e Napoli: "Dove lo vedrei meglio? A casa sua (ride, ndr). Abbiamo vissuto un calcio che nulla ha a che fare con quello attuale".

Sui rossoneri, ha aggiunto: "Il Milan non ha impegni europei e credo che potrà essere un pericolo per tutti".