Inchiesta Ultras Milan e Inter, Brambati: “Oaktree e Cardinale…”

"Mi ha lasciato un po' perplesso questa inchiesta sugli ultras. Non pensavo si arrivasse a questi livelli, anche tirando dentro i tesserati, con allenatori, giocatori e dirigenti contattati da questi soggetti. Sono amaramente sorpreso e non fa una bella pubblicità al nostro calcio. Vorrei capire cosa ne pensano Oaktree e Cardinale, perché gli americani non sanno neanche cosa significano queste cose".