Impallomeni: “Milan? Niente disfattismo, per me Pioli rimane centrale”

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel consueto appuntamento con la trasmissione 'Maracanà'. Tra le tante tematiche toccate anche quella relativa alla stagione del Milan , che lui considera tutto sommato positiva, sostenendo anche la centralità di Stefano Pioli . Di seguito le sue parole a riguardo.

Le parole di Stefano Impallomeni sul Milan

"20 punti dalla vetta, tre derby su quarto persi malamente, eliminato dalla Coppa Italia subito. Campionato malino, ottima Champions, però prospettiva positiva. No al disfattismo, per me Pioli rimane centrale. E ha ragione il tecnico quando dice che questo anno deve servire da esperienza".