Impallomeni sulla corsa Champions: “Sarà un bel testa a testa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nella trasmissione Maracanà, l'ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato della corsa per qualificarsi in Champions League. A suo modo di vedere la lotta sarà molto accesa con diverse squadre che potrebbero farcela, anche perché tutte le compagini hanno momenti di discontinuità. Di seguito le sue parole.

Le parole di Stefano Impallomeni sulla corsa Champions

"Sarà un testa a testa. Sarà una corsa discontinua. La Roma nelle ultime 4 partite mi è piaciuta molto per solidità. Ha la testa poi, ma non so se è in vantaggio sulle altre. Lì sono tutte discontinue e saranno decisivi gli scontri diretti".