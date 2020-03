Iezzo: “Gattuso? Sta dimostrando tanto, lo ha fatto anche al Milan

ULTIME NEWS – L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha elogiato le qualità di allenatore di Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni: “E’ l’allenatore giusto per qualsiasi squadra, l’ha dimostrato sia al Milan che al Napoli in un momento difficile. Spero che la società lo blindi perché può ancora dare tantissimo alla piazza partenopea”. Che sia la volta buona per il ritorno di Aubameyang? LEGGI QUI PER LE ULTIME >>>

