Ibra e il provino al QPR: “Tackle all’allenatore e lo ha mandato a f****o”

Ricordate la famosa frase: "Ibra non fa provini?". Una volta uno lo ha fatto, ma con il QPR è andata tutt'altro che bene! Il racconto

Ricordate la famosa frase: "Ibra non fa provini?". Questa è la risposta che il giovane Zlatan Ibrahimović fece recapitare ad Arsene Wenger che lo voleva visionare ai tempi in cui guidava l'Arsenal. Eppure una volta un provino lo fece eccome, ma con il QPR. Ecco il racconto di Tony Flygare, suo ex compagno al Malmoe, ai microfoni del 'Daily Mail': "Secondo l'allenatore Zlatan teneva il pallone un po' troppo a lungo. E proprio il tecnico gli è intervenuto contro, togliendogli il possesso quando meno se lo aspettava. Motivo per cui Zlatan gli ha poi fatto anche lui un tackle e lo ha mandato a f****o".