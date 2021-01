Ibrahimovic: “PlayStation 5 in regalo a tutti? Ecco com’è andata” | News

Milan, Ibrahimovic parla al ‘CorSport’

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sulla PlayStation 5 regalata ai compagni di squadra per Natale, Ibrahimovic ha rivelato: "In realtà avevo chiesto: 'chi la vuole ad un certo prezzo?' A quelli che si sono messi in lista, l'ho regalata, agli altri ho detto 'eh no, troppo tardi'. Così ho capito con chi avevo a che fare (ride, n.d.r.). Adesso mi danno retta tutti, però".