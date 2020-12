Ibrahimovic: “Milan, ne abbiamo perse pochissime: avanti così” | News

Milan, Ibrahimovic soddisfatto per il 2020 dei rossoneri

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a ‘SportWeek‘, settimanale de ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. Interpellato sul 2020 del suo Milan, concluso in test alla classifica di Serie A, Ibrahimovic ha commentato:

“Quest’anno tanti complimenti, per quel lo che abbiamo fatto e per quel lo che stiamo facendo. Ne abbiamo perse pochissime. Non so se è grazie a me, ma qualcosa ho fatto, qualcosa ho portato dentro. Quando sono arrivato a gennaio scorso, il Milan era dodicesimo. E avevano già scritto il finale, avevano già giudicato prima di vedere i risultati: non c’era partita. Invece siamo arrivati al top, stiamo dimostrando di essere parte del top e ora bisogna continuare così”.

