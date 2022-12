Milan, Maldini: “Ibrahimovic ti sprona ma lo fa in modo giusto”

Daniel Madini, attualmente in prestito allo Spezia dal Milan è stato ospite di “Dazn Talks Serie A… ma è LOST IN THE WEEKEND”

Emiliano Guadagnoli

Daniel Madini, attualmente in prestito allo Spezia dal Milan è stato ospite di “Dazn Talks Serie A… ma è LOST IN THE WEEKEND”. Ecco un estratto delle parole riportate da calciomercato.com. Maldini parla di Zlatan Ibrahimovic e dei suoi idoli. (INTERVISTA COMPLETA)

Su Ibrahimovic: “Lui giocava più a Fortnite che ai giochi di calcio. Io giocavo spesso con Saelemaekers e Tonali. In campo avevamo un bel rapporto. Lui ti sprona ma lo fa in modo giusto. All’inizio era incredibile vederlo a Milanello e allenarsi con lui. Se si arrabbia? Sì, non gli cambia niente se sei giovane o no”.

Sugli idoli calcistici: “Ho già detto di Messi. Benzema o Lewandowski? Mi piacciono tutti e due. Però forse sceglierei Benzema. Di chi avrei scelto il poster tra Ibra e Ronaldinho? Forse Ronaldinho. Tra Drogba e Nzola? Ovvio, Nzola”. Leo Messi al Milan? Maldini ci ha provato: il racconto