Ibrahimovic, il primo allenatore: “Vedo qualcosa di Zlatan in Lukaku”

Johnny Gyllensjo, primo allenatore di Ibrahimovic al Malmoe, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport

«Molti calciatori pensano di essere Ibrahimovic, ma non sanno quanto lavoro duro ha fatto lui per più di vent’anni».

«Forte ovviamente, questo lo si vedeva subito. Molto diverso dentro e fuori dal campo. Andava sempre ad allenarsi intorno a casa sua, a Rosengard, in mezzo ai palazzi. Se non era all’allenamento con noi, andava a giocare con gli amici dove ora c’è lo Zlatan Court, il campetto costruito per far giocare i bambini della zona».